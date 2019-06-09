شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حاويات وغرق منازل وقطع للطرقات .. شاهد كيف حولت الامطار مدينة عدن (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدت الأمطار مساء امس السبت الى تدفق سيول في شوارع عدن وقطع للطرقات خاصة في مناطق كريتر والاحياء الشعبية التي دخلت فيها المياه الى المنازل.

ونقلت مصادر محلية ان شخصاً على الاقل توفي جراء تماس كهربائي .

وشهدت احياء كريتر خاصة القطيع امتلاء الشوارع بالمياه ودخولها الى المنازل، اضطر معها بعض السكان لمغادرة منازلهم.

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واطلق المواطنين بكريتر نداء استغاثة الى الدفاع المدني لإخراج الاسر والاطفال من المنازل التي تدفقت اليها المياه.

وادت الرياح المصحوبة بالامطار الى اسقاط عدد من الحاويات في ميناء الحاويات بالمعلا بالعاصمة عدن.

وقال موظفون بالميناء ان عدد من الحاويات سقطت جراء الرياح الشديدة التي صحبتها امطار مساء امس السبت.

وشهدت شوارع عدن جراء الامطار الشديدة المصحوبة بالرياح، سقوط لوحات اعلانية وسقوط اشجار واعاقة حركة السير في الشواريع.