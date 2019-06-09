شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور حصرية لشوارع عدن الآن وهي تغرق بمياة الامطار..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان حركة السير شلت بشكل كبير بسبب غمرت الشوارع بمياة الامطار وطفح المجاري .

المصادر قالت ان شارع المعلا الرئيسي غمرته المياه وتعثر السير فيه وجولة كالتكس والشارع. المار من امام الحكمة العليا وأمانة مجلس الوزراء وشوارع في التواهي وخور مكسر الشيخ عثمان وكرتير .

وبحسب المصادر ان. المياة في الشوارع سببت في انعدام المواصلات وعدم تمكن الموظفين من الذهاب للعمل .

Advertisements

المصادر ذكرت عن وفاة شخص في الشيخ بسبب تماس كهربائي واخر بسبب سقوط عمود شجرة عليه وانقطع التيار الكهربائي بسبب الرياح.

مواطنون طالبوا السلطات في عدن الى سرعةالتحرك لشفط المياة وعمل حلول وتجنيب عدن كارثة اذا ما استمر سقوط الامطار اليوم.