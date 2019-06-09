تفاصيل اجتماع المكلا لبحث سبل مواجهة آثار الأمطار بحضرموت

شهدت محافظة حضرموت السبت، انعقاد اجتماع موسع في مدينة المكلا؛ لبحث سبل مواجهة آثار السيول ومياه الأمطار التي شهدتها المدن والمناطق الساحلية وسلسلة المرتفعات والأرياف خلال اليومين الماضيين.

وشارك في الاجتماع مسؤولي الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق والنفط والصحة وصندوق النظافة والتحسين ومشروع النظافة بالمكلا، وكذلك عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأمن والدفاع المدني وخفر السواحل.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل المرافق والمؤسسات كافة في معالجة آثار السيول وتكامل الجهود لاستقرار خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والصحة وغيرها من الخدمات، وسرعة التعامل مع بلاغات المواطنين في اصلاح الاعطال.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مشاركة أجهزة الأمن والدفاع المدني في فتح الطرقات وممرات السيول والحرص على سلامة المواطنين ومركباتهم.

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وشدد الاجتماع على التنسيق المشترك فيما يخص رفع المخلفات والأتربة وشفط المياه من الشوارع وفتح العبارات بالاستفادة من معدات مكتب الاشغال العامة والطرق والمقاولين، مع إشراك إدارة اللجان المجتمعية بالأحياء في توعية المواطنين وتعاملهم السليم لمواجهة مثل هذه الحالات.

وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم المكاتب المختصة بدورها في مواجهة أي آثار محتملة وتنسيق جهودها المشترك لمواجهة أضرار هطول الأمطار، والتأكيد على أهمية توحيد جهود مكتبي الصحة العامة والسكان والاشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين ومحور الملاريا بحضرموت في عملية الرش لمكافحة الأوبئة والبعوض الناقل للأمراض.

فيما كلف الاجتماع مكتب الأشغال العامة والطرق بالإشراف على أعمال رفع المخلفات وتصريف المياه الراكدة، وفتح الطرقات والعبارات.