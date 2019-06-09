الجيش اليمني يحقق انتصارات واسعة في محافظتي صعدة والضالع

حققت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، السبت، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والضالع، فيما كثفت المليشيا المدعومة من إيران من انتهاكات حقوق الإنسان في تعز والحديدة.

ففي محافظة صعدة، أعلنت قوات الجيش الوطني، السيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية باقم، في معارك أسفرت عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بمعاقلها الرئيسية.

وقال بيان للجيش الوطني إن هجوما واسعا على ميمنية "جبل العتيمية، انتهى بالسيطرة على عدد من المواقع الجبلية بينها "التلة البيضاء والتلال السود".

ووفق البيان، تمكنت قوات الجيش الوطني خلال العملية التي شاركت فيها مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، من قطع الخط الدولي إلى مديرية "باقم" والذي كان يمد مليشيا الحوثي بالإمداد والتموين لمواقعها في باقم.

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وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما جديدا في الأزاراق، وكبدت المليشيا عددا من القتلى والجرحى.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وثكنات للمليشيا الحوثي في جبهة "حجر" غربي قعطبة، ما أسفر عن تدمير عدة مواقع للمدفعية الحوثية ومقتل وجرح عدد من عناصر الانقلابيين.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية، في معسكر “الجب” غربي مديرية قعطبة، مما أدى إلى تكبيدها خسائر فادحة.