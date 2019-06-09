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قوات الجيش تفرض سيطرتها على مزارع نسيم وعدد من قرى محافظة حجة

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أفادت وكالة الأنباء بأن قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مزارع "النسيم" الواقعة بين مديريتى حرض وميدى فى محافظة حجة، شمال غربى البلاد.

وقال مصدر عسكرى يمنى للوكالة، إن "التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع الحوثيين سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبنى عويد والحجاورة".

وبحسب بيان للمركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن ميليشيات الحوثي شنت هجوما مضادا فى محاولة لاستعادة المواقع التى خسرتها واندلعت على إثرها معارك لا تزال مستمرة.

ونفذت مقاتلات التحالف العربى خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين.

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