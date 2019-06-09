بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تُغرق الشوارع في عدن

شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن الليلة أمطاراً غزيرة في ظل الموسم الماطر بالعديد من المحافظة.

وحسب معلومات نشطاء ومهتمين، فإن سقوط امطارة غزيرة على عدن بسبب امطار موسمية قادمة من القرن الافريقي.

ورصد الخليج 365 مقاطع فيديو وصورا نشرها سكان محليون عن بعض المشاهد الأولية في المدينة.

وتتوقع مراكز الأرصاد الجوية العالمية ان يستمر المطر حتى اليوم الاحد حاليا الامطار خفيفة على " معلا تواهي خور وكريتر ".

Advertisements

كما توقع الأرصاد امطارا شبة متوسطة على المناطق الشمالية لعدن "الشيخ والمنصورة دار سعد والمددارة .

وجاءت الامطار في عدن بالتزامن مع هطولها بالعديد من المحافظات اليمنية منذ شهر تقريبا، وهو ما ولد ارتياحاً كبيراً في أوساط المواطنين .