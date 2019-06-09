رئيس الوزراء يوجه بدفعات من الديزل والمازوت لكهرباء حضرموت

وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتوريد دفعات من مادتي الديزل والمازوت عبر مصافي عدن إلى محطات كهرباء ساحل حضرموت بشكل مستمر، ويأتي هذا التوجيه من أجل رفع معاناة أهالي حضرموت واستمرار التيار الكهربائي خلال أيام العيد ومابعده، بعد أن شهدت مدن ساحل حضرموت في الآونة الأخيرة انقطاع متكرر في التيار الكهرباء.

وتتلخص هذه الدفعات بمعدل 8 قواطر عملاقة كلَّ يوم، حيث تتكون من 4 قواطر من مادة الديزل و4 قواطر من مادة المازوت لكافة محطات الكهرباء بساحل حضرموت.

وأكد دولة رئيس الوزراء على حرصه الشديد في متابعة مطالب المواطنين وشكاويهم والبث في حلول سريعة لتلك المطالب، وخصوصاً في استقرار واستمرار التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وفي نفس السياق أوضح أن رئاسة الوزراء تبذل جهوداً مضنية ومستمرة في ملف الكهرباء، مشيراً أن المواطن اليمني سوف يلتمس هذه النتائج في القريب العاجل.