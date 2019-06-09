محافظ تعز السابق يشكك موافقة الإخوان بربط البنك المركزي فرع مأرب

شكك عضو مجلس الشورى، محافظ تعز السابق، الدكتور أمين أحمد محمود بالمعلومات التي تحدثت عن ربط فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب مع المركز الرئيسي في عدن بعد انتزاع موافقة تحت الضغط من الإخوان .

وقال أمين محمود بمنشور رصده الخليج 365 على حسابه الشخصي إن "ماحدث مجرد ذر الرماد في العيون . لن يكون هناك أي ربط حقيقي للموارد ".

وأضاف أن "قيام دولة لكل اليمنيين بمؤسسات فاعلة قوية يتعارض مع أهدافهم الحالية في تفيد الدولة ومؤسساتها "، إشارة إلى جماعة الإخوان في اليمن .

وكان امين محمد تضامن مع محافظ البنك المركزي حافظ معياد وحذره من خطوره قد تستهدفه بسبب محاولته قطع الجبايات على بعض الأطراف، وأكد أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال بسبب محاولته قطع جبايات الإخوان في تعز .