ناطق القوات المشتركة في الضالع يكشف أحدث التطورات والمعارك الميدانية

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة ماجد الشعيبي عن أحدث تطورات جبهات الحرب في الضالع مع المليشيات الحوثية.

وأوضح الشعيبي في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، تدور حاليا اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين قواتنا الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي في أكثر من جبهة أهمها جبهة حجر وشخب وباجه وما جاورها.

وأضاف أنه في الأثناء تجري تبادل القصف المدفعي بين قواتنا الجنوبية ومليشيات الحوثي في المناطق المشتعلة في حجر وشخب ، وتسمع اصوات القصف المتبادل بين الحين والآخر .

وفي وقت سابق استهدفت مقاتلات التحالف العربي معدات ثقيلة تابعة للمليشيات الحوثية ، ونجحت من تدمير كاتوشا كانت تتمركز في حبيل الكلب بالفاخر ، واستطاعت ضربات التحالف الدقيقة أيضا من تدمير عربة bmb وتجمعات لعناصر المليشيات في مناطق متفرقة في حجر وأيضا قصف استهدف تجمعات في القحيزة جنوب غرب باجه.

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وأشار إلى سلاح لجو التابع للتحالف العربي نجح أيضا في تدمير هاون 120 وقصف تجمعات المليشيات الحوثيه ، في معسكر الجب بمنطقة البتار ، واوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت وبعمليةونوعية استطاعت قوات المقاومة الجنوبية المشتركة من تدمير مدفع 23 تابع للمليشيات ، وقتل عدد من عناصر الجماعة المتمركزين في مزارع القحيزه في جبهة حجر .

وفي وقت متاخر من مساء يوم أمس استهدفت قواتنا الجنوبية بسلاح المدفعية والهاون مبنى تتخذه المليشيات الحوثية كمقر لقيادة عملياتها العسكرية في عويش ، وقد قتل خلال العملية المحكمة ثلاثة من قيادة المليشيات الحوثية وخمسة من العناصر التابعة للجماعة ، بعد تدمير المبنى بشكل كامل .