في ظل الصمت الأممي.. قصف حوثي مكثف يستهدف مواقع القوات المشتركة بالحديدة

كشف المركز الإعلامي لقوات العمالقة عن أن مليشيات الحوثي شنت قصفا عنيفا بالمدفعية التقيلة على مواقع الوية العمالقة والقوات المشتركة في مناطق وجبهات متفرقة بمحافظة الحديدة، في ظل الصمت الأممي من قبل فريق الرقابة.

وقال مصدر عسكري ميداني أن مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي تعرضت لقصف مكثف بمقذوفات مدفعية الهاون الثقيلة حيث سقطت عدد من المقذوفات بالقرب من مواقع تمركز القوات، وفقاً للمركز.

واضاف المصدر عن قيام المليشيات استهدفت مواقع القوات شرق مدينة الصالح واستخدامت الاسلحة المتوسطة 12،7وسلاح عيار 14.5 بشكل كثيف على صعيد متصل تعرضت مواقع العمالقة والقوات المشتركة في منطقة الجاح لقصف مدفعي مكثف بقذائف المدفعية الثقيلة ومنها قذائف B10 وقذائف الهاوزر.

يذكر ان المليشيات تشن عمليات قصف مستمر بشكل يومي على مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مختلف جبهات ومحاور محافظة الحديدة ،وراح ضحية هذا القصف العشرات من أفراد وجنود قوات العمالقة والقوات المشتركة في محافظة الحديدة مابين شهيد وجريح في ظل صمت أممي واضح جراء هذه الانتهاكات والخروقات الحوثية للهدنة الأممية.