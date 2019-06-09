ولادة نادرة لثلاثة توائم بأحد مستشفيات صنعاء

كشفت مصادر طبية عن نجاح ولادة امرأة وضعت ثلاثة توائم، ذكران وأنثى في المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء.

وفي تصريحات صحفية له، ذكر نائب رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الدكتور عبدالله الطيار أن المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاماُ تمكنت من الولادة بشكل طبيعي للتوائم الثلاثة في شهرهم السابع, حيث يزن كل مولود نحو 1000 جرام.

وأشار إلى أن ولادة المرأة للتوائم هي السادسة وتعد حالياً أم لثمانية أطفال... لافتا إلى أنه تم إدخال التوائم الثلاثة حضانة العناية والملاحظة.

ووفقاً لمراجع صحية، يمكن أن يحدث الحمل بثلاث توائم لأحد سببين: يمكن أن يحدث هذا النوع من الحمل المتعدد بسبب انقسام بويضة واحدة مخصبة. أو عندما يتم إخصاب أكثر من بيضة واحدة. أو بسبب حدوث الإثنين معا.

ويقول أطباء النساء والتوليد أن النساء اللواتي يحملن ثلاثة توائم يمكنهن ممارسة روتينهم الرياضي العادي طالما لا تحدث لهن أعراض مرضية، وطالما أنهن قادرات على ذلك، ولكن يجب موافقة الطبيب أولاً على ذلك، مع أخذ فترات راحة بين التمارين.