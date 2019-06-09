الجيش الوطني يحرر 15 كيلو ويقطع الخط الاسفلتي بين ميدي وحرض

حققت قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتصارات واسعة صباح اليوم، بتحرير أكثر من 15 كيلو مترات من مزارع النسيم والعديد من القرى فضلا عن الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي وحرض وقطع خطوط تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح للمركز الإعلامي للمنطقة "ان ابطال الجيش اجتاز قرابة 15 كيلو مترات وتمكن من تطهير مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمريه وذهب حجر والمشايبة والخنحر و بني فراص ووادي رحبان".

وأوضح ان ابطال الجيش اصبحوا يجتازون دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية باستمرار، مبشرا بمزيد من النصر لا سيما بعد تطهير هذه الاماكن الصعبة في تحصيناتها والاف الالغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية لاعاقة تقدم الجيش.