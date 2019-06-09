حققت قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتصارات واسعة صباح اليوم، بتحرير أكثر من 15 كيلو مترات من مزارع النسيم والعديد من القرى فضلا عن الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي وحرض وقطع خطوط تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح للمركز الإعلامي للمنطقة "ان ابطال الجيش اجتاز قرابة 15 كيلو مترات وتمكن من تطهير مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمريه وذهب حجر والمشايبة والخنحر و بني فراص ووادي رحبان".
وأوضح ان ابطال الجيش اصبحوا يجتازون دفاعات العدو، وتنفذ عمليات هجومية باستمرار، مبشرا بمزيد من النصر لا سيما بعد تطهير هذه الاماكن الصعبة في تحصيناتها والاف الالغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية لاعاقة تقدم الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يحرر 15 كيلو ويقطع الخط الاسفلتي بين ميدي وحرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.