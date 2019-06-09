إحباط محاولة حوثية لتفجير مسجد شمال صنعاء

أفادت مصادر محلية في محافظة صنعاء، اليوم السبت، بأن سكان محليين في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء أحبطوا عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

وبحسب المصادر، فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.