شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مصرع احد ابرز القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي .. شاهد من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مصرع أحد ابرز القيادات العسكرية التابعة لها في محافظة الضالع. حيث شيعت المليشيات يوم أمس القيادي "العقيد سنان عباس حمود القحيف، المكنى "أبو سليم" والذي لقي مصرعه إثر استهداف القوات الجنوبية عربة كانت تقله بصاروخ موجه شمال محافظة الضالع ". Advertisements ويعد القحيف من أبرز القيادات الميدانية للمليشيات في الضالع، وهو شقيق المعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية القفر بمحافظة إب، سليم القحيف، المكنى "أبو الحسن". وتم دفن القحيف في منطقته، بني سبأ بمديرية القفر شمال محافظة إب وفقا لـ"يمن الغد".

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