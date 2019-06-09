شكرا لقرائتكم خبر عن دولة نووية عظمى تفتح ابوابها لليمنيين والقنصل العام يزف هذه البشارة السارة التي اسعدت اليمنيين واثلجت صدورهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابدت جمهورية الهند استعدادها الكامل لتقديم كافة التسهيلات لليمنيين القادمين إلى اراضيها سواء للعلاج او للسياحة او حتى لممارسة التجارة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير يحيي غوبر القنصل العام في القنصلية اليمنية في مدينة بومباي مع المسؤل الهندي ماتش جاتيه المفوض العام لشئون الاانب فيمدينة بونا. وفي تصريح قال السفير غوبر إن المسؤل الهندي ابدى تفهما كبيرا بعد ان شرح له الاوضاع التي يعاني منها اليمنيين وظروفهم الصعبة المادية والانسانية وطلب منه تسهيل كافة الاجراءات وتيسير منح التأشيرات لليمنيين خاصة المرضى منهم وكبار السن الذين يحتاجون رعاية حاصة. وأكد السفير غوبر في حديثه للمحيط برس ان المسئول الهندي وعده بمنح اليمنيين معاملة خاصة ومنحهم كافة التسهيلات والاجراءات التي تخفف عنهم. وعبر السفير غوبر باسمه وباسم كافة اليمنيين عن شكره وتفديره لما تقدمه جمهورية الهند لكافة اليمنيين المتواجدين على اراضيها سواء كانو طلاب او مرضى او تجار وسواح ، وقال ان اليمن يشعر بالسعادة ان لديه بلد صديق يقف الى جانب اليمنيين في هذه المحنة والضائقة التي يمرون بها . حضر اللقاء الدكتور انيس الردفاني الملحق الطبي في القنصلية والسكرتير الثالث معاذ الجبوبي.



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