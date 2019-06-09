شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مستمر للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية والريال السعودي يتعدى حاجز الـ"150" ..أسعار الصرف اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 8 يونيو 2019م.

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:

أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي 562 ريالًا الريال السعودي بـ 150 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 152 ريالا أسعار البيع: Advertisements الدولار الأمريكي 567 ريالًا , الريال السعودي بـ 151 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 153 ريالاً

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