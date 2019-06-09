شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة ثقيلة بشأن ما يحدث جنوب السعودية ومصير ‘‘يخت’’ محمد بن سلمان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وقال “مجتهد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن المستشفيات التي ليس فيها مولدات احتياطية وتوفي عدد من مرضى العناية المركزة وساءت حالة مرضى آخرين، لم تنقطع الكهرباء عن المرسى الذي يطفو به يخت محمد بن سلمان الخاص ولو لدقيقة واحدة.
وأوضح:”مرسى الأحلام (المملوك للأمير) فيه مولدات احتياطية ولم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة ولم تتعطل متعة المتنزهين”
وعبّر سعوديون ، الأحد، عن استيائهم من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة. وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.
وقال “مجتهد” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن المستشفيات التي ليس فيها مولدات احتياطية وتوفي عدد من مرضى العناية المركزة وساءت حالة مرضى آخرين، لم تنقطع الكهرباء عن المرسى الذي يطفو به يخت محمد بن سلمان الخاص ولو لدقيقة واحدة.
وأوضح:”مرسى الأحلام (المملوك للأمير) فيه مولدات احتياطية ولم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة ولم تتعطل متعة المتنزهين”
وعبّر سعوديون ، الأحد، عن استيائهم من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي الذي شهدته المنطقة الجنوبية في المملكة واستمر أكثر من 15 ساعة. وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.
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