شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تنعي وفاة شخصية سياسية بارزة بصنعاء ( الأسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين) برقية عزاء ومواساة في وفاة الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية الأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي.

وأشاد المكتب السياسي للحوثيين في برقية العزاء التي بعثها إلى أسرة الفقيد وإلى قيادة وأعضاء الحزب وكافة محبيه بمواقفه المشرفة تجاه قضايا وطنه وشعبه وأمته الإسلامية، مشيراً إلى أن الفقيد لم يكن يتوانى أو يتوارى عن قول الحق بمنطقه السياسي الحكيم والشجاع وآخرها موقفه المناهض للعدوان والذي ما فتيء يدعو للمجاهدين من أبطال الجيش واللجان حتى وهو طريح الفراش ويحث كل من زاره على المساندة والدعم والصمود. بحسب بيان التعزية.

وأكد بيان التعزية لمكتب الحوثيين السياسي أن الفقيد كان واحدا من أبرز الشخصيات المناضلة التي أثرت الحياة السياسية اليمنية، كما كان رحمه الله ذلك السياسي المنحاز إلى دينه ووطنه وشعبه وأمته عبر مختلف المحطات والمراحل ليترك تاريخا سياسيا حافلا بالرؤى والتجارب والمواقف وسجلا يفيض بأنقى صور الوطنية وأصدق المواقف المشهودة.