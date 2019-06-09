شكرا لقرائتكم خبر عن صــــادم : بعد 7 سنوات من الزواج .. فتاة ترتكب ‘‘الفعل المحرم’’ بحق أبيها وتفاجئ الجميع بهذا الاعتراف الجريئ والفاضح .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاة على قتل والدها في منطقة شبرا الخيمة بمصر خنقاً حتى الموت ، وبررت أمام جهات التحقيق ، أن دوافع الجريمة ترجع لإجبار والدها لها بالزواج من رجل يكبرها بـ 15 عاماً وهي كانت قاصراً .

وكشفت الفتاة بحسب صحيفة التحرير ، أن زواجها القسري استمر نحو 7 سنوات أثمر عن ولد يبلغ من العمر 6 سنوات وبنت، 3 سنوات، وأنها طوال تلك السنوات لم تذق طعم الحياة أو الزواج مثل باقي قريناتها ، لافتة إلى أنها توسلت إلى أبيها القتيل عشرات المرات لإنهاء زواجها، بسبب تعاستها معه وإساءته معاملتها، حسب قولها، لكن في كان كان يجبرها على العودة إلى منزل الزوجية وطاعة زوجها والصبر على أفعاله .

وأكدت الفتاة أنها ليست نادمة على قتل أبيها وأنه لم يحرضها أحد على التخلص منه، بل هي فعلت ذلك بملء إرادتها.

وحول طريقة ارتكاب الجريمة ، أوضحت أنها وضعت أقراصاً منومة لوالدها في كوب الشاي عقب تناوله وجبة الإفطار، مستغلة نوم والدتها بالطابق العلوى، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت “طرحة حرير” وقامت بلفها حول عنقه وربطتها بحبل وخنقته ، وعقب التأكد من مفارقته الحياة قامت بفك الطرحة والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقى الأقراص المنومة وتخلصت منها.