شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب يسود صنعاء بعد العثور على جثث مجهولة داخل شوالات في أحد الانفاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتحدث سكان صنعاء مرعوبين بعد انتشار اخبار تفيد بالعثور على جثث مجهولة داخل شوالات في أحد الانفاق.

وتشير تلك الاخبار التي تناقلتها وسائل اعلام محلية على الانترنت الى ان عمال الصرف الصحي في العاصمة صنعاء عثروا يوم أمس الأول، على جثث مجهولة مدفونة في أحد الأنفاق بالقرب من منزل الرئيس هادي بشارع الستين بصنعاء.

وقالت مصادر محلية موثوقة لـ"العاصمة أونلاين" إن عمال الصرف الصحي عثروا على جثث مجهولة داخل شوالات مدفونة في النفق، أثناء حفرهم لتركيب أنابيب الصرف الصحي بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في حي الستين بصنعاء.

وأفادت المصادر أن فريق الحفر وجد النفق أثناء العمل ووجدت الجثث مرمية داخله وصدرت منه رائحة نتنه وصلت إلى جميع المنازل المجاورة.

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وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية بعد انتشار الخبر بين السكان هرعت لتطويق المكان وطرد الناس والعاملين المتواجدين في الحفر، وقامت بردم النفق.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية سعت من خلال دفنها للنفق وطرد الناس من المنطقة لتتكتم على الخبر وتتحفظ على هوية الجثث، كون الجثث قريبة الدفن ولم تتحلل بعد.

وأثارت هذه الحادثة خوف وهلع الناس وتراودت أسئلة كثيرة إلى أذهانهم حول هوية الجثث؟ومرتكبي الجريمة؟ وسبب رميهم في شوالات وفي نفق مجهول تحت الأرض؟.

وتساءل مواطنون لماذا تحفظت مليشيا الحوثي الانقلابية على الجثث وسارعت بردم النفق إن لم يكن لها يد في هذه الجثث، أو متواطئة مع مرتكبي الجريمة