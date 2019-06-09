شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتكاسة "فيديو نجران".. وزير دفاع الحوثيين يظهر في فيديو جديد، ويشير بيده إلى مطار نجران (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مشهد فيديو بثته وسائل إعلام يمنية وزير الدفاع الحوثي اللواء "محمد ناصر العاطفي" وهو يتفقد مواقع قتالية تطل على مدينة نجران السعودية.

وأوضح المشهد "العاطفي" وهو يشير بيده نحو مطار نجران و المدينة التي لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات.

وأكد "العاطفي" أن قواته "ماضية في المعركة ولن تتوقف عن الدفاع عن الوطن" حسب توصيفه، معتبرا أن "النصر على قرب أشهر".

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وكانت مليشيا الحوثيين أعلنت قبل يومين سيطرتها على 20 موقعا في أراضي نجران بعملية هجومية واسعة.

وعادة ما لا تعلق السعودية على إعلانات "الحوثيين" تأكيدا أو نفيا، فيما تسعى الميليشيات التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2015 إلى إثبات مزاعمها عبر بث شرائط فيديو تقول إنها توثق انتصاراتها.

وتقول السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عربيا يقود حربا في اليمن دعما للحكومة الشرعية ضد "الحوثيين" إن تلك الجماعة تحظى بدعم وتمويل إيراني، فيما تنفي إيران ذلك.

وخلفت تلك الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يزيد على 4 أعوام أوضاعا إنسانية مأساوية، وسط شح في الغذاء والدواء وتفشي الأمراض والأوبئة وحالات الوفاة التي شملت المسنين والأطفال.