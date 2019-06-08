شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الهجرة والجوازات تفاجئ المواطنين في المناطق المحررة بهذه الخطوة.؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ‏مصلحة الهجرة والجوزات البدء بتوزيع دفعة ثانية من الجوازات المطبوعة حديثا على كافة الفروع التابعة لها بالمناطق المحررة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة للإصدار في الخارج. وتوقعت ‏المصلحة في بيان صحفي: حل إشكالية إصدار الجوازات بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لعدم تكرار إشكاليات نفاد الدفاتر مستقبلا. وسجلت المصلحة اكثر من ١٥ الف طلب خلال الفترة الماضية.



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