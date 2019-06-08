شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. مياه الامطار تملئ شوارع ومنازل المواطنين وتقطع خط الجسر (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الرياح المصحوبة بأمطار غزيرة من اسقاط لوحات دعائية عملاقة مما تسبب في قطع خطر الجسر الرابط بين مديريات عدن . وقال شهود عيان ان الامطار تدفقت الى منازل المواطنين من غزارتها وامتلأت بها شوارع المدينة . Advertisements مواطنون ناشدوا السلطة المحلية الى سرعة تصريف المياه من شوارع عدن . وشهدت عدن مساء اليوم امطار غزيرة بفعل منخفض جوي ضرب خليج عدن والمحافظات الشرقية. الجدير ذكره ان البنية التحتية لمدينة عدن متهالكة وغير مستوعبة لمياه الامطار ولم تهتم الدولة بها منذ عقود .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. مياه الامطار تملئ شوارع ومنازل المواطنين وتقطع خط الجسر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.