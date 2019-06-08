شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات رسمية هامـة لجميع المواطنين في هذه المحافظات بعد وقوع عشرات الحوادث المؤلمة خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراته بعد ما تسببت الامطار الغزيرة بمحافظة حضرموت في غرق أكثر من عشرين سيارة. وافاد مصدر محلي ان السيارات غرقت في المكلا، عاصمة المحافظة، بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت الجمعة، وصباح اليوم السبت، نتيجة لتاثر مناطق ساحل حضرموت بالتاثيرات غير المباشرة للاضطراب في البحر العربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء على المرتفعات الغربية و محافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية و الجنوبية. Advertisements وقال المركز ان أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، ستهطل على المرتفعات من صعدة شمالا و حتى تعز جنوبا، وقد تشمل ارخبيل سقطرى و محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، عدن، لحج، أبين، و من المحتمل امتدادها إلى المناطق الداخلية منها، وستصاحب الأمطار رياح نشطة، خصوصا على سواحل ارخبيل سقطرى و السواحل الجنوبية و الشرقية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية إلى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الوديان و السهول.

وحذر المركز كافة المواطنين و الصيادين و مرتادي البحر في ارخبيل سقطرى و السواحل الجنوبية و الشرقية من اضطراب البحر و ارتفاع الموج و هطول الأمطار.

وتواصل هطول الأمطار الخفيفة على عدد من محافظات الجمهورية اليمنية خلال الساعات الماضية.

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