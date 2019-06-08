شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الإعلان عن مصرع الأب الروحي وابرز القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي .. شاهد من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مصرع أحد ابرز القيادات العسكرية التابعة لها في محافظة الضالع.

حيث شيعت المليشيات يوم أمس القيادي "العقيد سنان عباس حمود القحيف، المكنى "أبو سليم" والذي لقي مصرعه إثر استهداف القوات الجنوبية عربة كانت تقله بصاروخ موجه شمال محافظة الضالع ".

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ويعد القحيف من أبرز القيادات الميدانية للمليشيات في الضالع، وهو شقيق المعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية القفر بمحافظة إب، سليم القحيف، المكنى "أبو الحسن".

وتم دفن القحيف في منطقته، بني سبأ بمديرية القفر شمال محافظة إب وفقا لـ"يمن الغد".