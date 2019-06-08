شكرا لقرائتكم خبر عن اول قيادي متحوث يتمرد على عبدالملك الحوثي شاهد تفصايل تصفيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر محلي بمحافظة حجة بقيام المليشيا بتصفية أحد قادتها البارزين في ظروف غامضة. واوضح المصدر ل " المشهد اليمني " ان المدعو السيد شوعي حسن الرديني، المكنى" أبو الهوامل" تم تصفيته وقتله في ظروف غامضة. ولفت المصدر الى ان " ابو الهوامل" الذي ينحدر من مديرية قفل شمر بالمحافظة، يعتبر من أبرز و أقدم القادة الملتحقين بصفوف المليشيا منذ الحروب الست التي اندلعت في صعدة بين الدولة و المتمردين الحوثيين. ونوه المصدر بانه في الاونة الأخيرة زادت حدة التوترات بين الحوثيين والمتحوثين، بإعلان "ابو الهوامل" الترشح لانتخابات المقاعد الشاغرة التي نفذتها المليشيا لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها. واشار المصدر الى ان " ابو الهوامل" يرفض بل يعارض توجيهات قيادته في القبض على من يخالفهم ويكتفي بالتزامه شخصيا نيابة عنهم؛ الأمر الذي أقنع قيادات المليشيا بضرورة التخلص منه وتصفيته. وتاتي عملية تصفية المليشيا " لابو الهوامل" في اطار تأكل المليشيا كغيرها من جماعات العنف داخليا، من خلال التصفيات التي تدمر عناصرها فيما بينهم و ظروف غامضة.



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