شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن عملية قاصمة في قلب العاصمة صنعاء ارعبت عبد الملك الحوثي واذهلت جميع الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 م عملية نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.

ونقل "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" عن مصادر عسكرية أن سرايا من القوات المرابطة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.

وذكرت المصادر أن العملية كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من العودة الى ثكناتها دون وقوع اية إصابات.



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