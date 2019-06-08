إب: وفاة طفل غرقاً في سد مائي وإطلاق نار على منزل "شخصية اجتماعية" في السبرة

توفي طفل في العاشرة من عمره غرقاً في سد مائي بمديرية السبرة، شرق إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت" إن الطفل "نايف خالد الوصابي" ـ 10 سنوات ـ من أبناء حارة البيحة بنجد الجماعي في السبرة لقي حتفه غرقاً في سد "عرقف" الواقع في قرية الاكيمة.



وأكد المصدر بأن الطفل الذي قدم إلى السد للتنزه أثناء إجازة العيد غرق في السد حين نزل للاغتسال فيه رفقه العشرات من الأطفال حيث لم تثمر جهود انقاذه من قبل الحاضرين.



في سياق آخر استهدف مسلحون مجهولون شخصية اجتماعية للمرة الثالثة على التوالي بإطلاق النار على منزله.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على منزل الشخصية الاجتماعية" مسعد الحمدي" الواقع في نجد الجماعي حارة البيحة بمديرية السبرة في الساعة 12ليلا ولاذوا بالفرار.



وبحسب المصادر فإن الحادثة تعد الثالثة بعد حادثتين سابقتين، مؤكدة بأن إطلاق النار ادى الى ترويع النساء والاطفال.



ولاقت الحادثة استياء واستنكار واسعين من قبل الأهالي الذين أبدوا تضامنهم الكامل مع "الحمدي" وحملوا سلطات الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الفوضى الأمنية التي تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرتهم.