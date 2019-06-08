شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لحظة استهداف طيران التحالف عناصر حوثية في صعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيات الحوثيين، في صعدة شمالي اليمن، حيث تم القضاء عليهم جميعاً.
ورصد طيران التحالف تجمعاً لعناصر المليشيات في أحد المواقع التي يسيطرون عليها، وقام بمتابعتهم حتى دخلوا جميعاً إلى داخل ثكنة عسكرية بالموقع، ومن ثم نفذ الطيران غارة على الثكنة أسفرت عن تدميرها ومقتل جميع المسلحين.
وبثّت قناة “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو، يرصد العملية التي نفذها طيران التحالف بدقة ومهارة عاليتين.
شاهد الفيديو من هنا :
فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن يستهدف تجمعاً لعناصر ميليشيا الحوثي في صعدة. #الإخبارية pic.twitter.com/XGh1bJ3RkE— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2019
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