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بالفيديو: لحظة استهداف طيران التحالف عناصر حوثية في صعدة

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عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيات الحوثيين، في صعدة شمالي اليمن، حيث تم القضاء عليهم جميعاً.

ورصد طيران التحالف تجمعاً لعناصر المليشيات في أحد المواقع التي يسيطرون عليها، وقام بمتابعتهم حتى دخلوا جميعاً إلى داخل ثكنة عسكرية بالموقع، ومن ثم نفذ الطيران غارة على الثكنة أسفرت عن تدميرها ومقتل جميع المسلحين.
وبثّت قناة “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو، يرصد العملية التي نفذها طيران التحالف بدقة ومهارة عاليتين.

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شاهد الفيديو من هنا :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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