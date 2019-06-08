شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف عن متغيرات مناخية وشيكة في اليمن خلال الثلاثة الأيام القادمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة

حيث تحدث عن حالة جديدة ماطرة ولمح الى احتمال تعمق المنخفض و تطوره الى حالة استوائية في بحر العرب لم تثبت بعد مشيرا الى المتابعة و كشف التفاصيل خلال الايام القادمة.

ويقول الشوافي ان هناك حالة من اضطراب الطقس في غرب بحر العرب و خليج عدن تجلب الأمطار المتفرقة الغزيرة خصوصا على المناطق الساحلية الجنوبية شرقية و المناطق القريبة منها على إمتداد البلاد من سيئون الى عدن وخصوصا مدينة المكلا وسقطرى.

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والمرتفعات الجبلية في عتق و لودر وحتى لحج و تعمل على نشاط خلايا الأمطار الغزيرة على المرتفعات الغربية من صعدة الى تعز و بعض المناطق في الهضاب الداخلية لذلك لزم التنبية من مخاطر السيول و تدني الرؤية نتيجة الامطار الرعدية الغزيرة و كذلك التنبية للصيادون ومرتادي البحر من اضطراب الموج.

وذلك من الجمعة 7 يونيو لمدة ثلاث أيام على الأقل لأننا بعد نحتاج الى تجديد التوقعات بناء على المعطيات المستجدة خصوصا مع عدم استبعاد تعمق منخفض جوي وقد يتطور لنظام استوائي في بحر العرب مما يستدعي المتابعة الحثيثة خلال الايام القادمة و وصف الحالة بناء على معطيات جديدة أكثر ثباتا.



مشيرا بأن العديد من نماذج الطقس منها GFS كانت قد رسمت أكثر من توقع لعاصفة استوائية خلال الأسابيع الماضية كتطور لحالة الاضطراب و إرتفاع الحمل الحراري في بحر العرب الا ان جميع الحالات تلاشت ولم تثبت.

وكان الشوافي قد كشف عن حالة ماطرة الأسبوع الماضي و التي كانت تاثيراتها على مدينة عدن و العديد من المحافظات اليمنية وكان حينها قد كشف عن تعرض سقطرى لامطار شديدة نهاية هذا الأسبوع وهذا ما يحصل حاليا حيث ترزح سقطرى هذة الايام تحت الامطار الشديدة.