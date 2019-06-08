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قصف صاروخي ومدفعي على قرى يمنية حدوية مع السعودية وأنباء عن إصابة امرأة

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عدن - ياسمين التهامي - استهدفت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، عدة مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة (شمال البلاد)، معقل الميليشيا.

وقالت مصادر محلية إن قوات التحالف شنت قصفاً صاروخياً ومدفعياً صوب مديرية منبه الحدودية مع المملكة، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي غارة على منطقة آل علي في مديرية رازح الحدودية.

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إلى ذلك قالت وسائل إعلام حوثية إن امرأة أصيبت بنيران من أسمتهم بـ”مرتزقة الجيش السعودي” في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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