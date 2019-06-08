شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة ”غربة البن“ سالي حماده تهاجم الجنوبيين وتمتدح الحوثيين ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت النجمة اليمنيه سالي حماده بطلة مسلسل غربة البن الحاكمين لعدن

وقالت حماده في تغريدة لحساب لها على تويتر " ‏عملنا مسلسل غربة البن في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثي لم نجد اي اعتراض علينا يا ناس رغم خلافنا معهم. تحذيرات جديدة وعاجله للمواطنين مما سيحدث خلال ال24 الساعه القادمة في اليمن والتي ستكون النهاية (شــاهد) بعد انتكاسة "فيديو نجران".. وزير دفاع الحوثيين يظهر في فيديو جديد، ويشير بيده إلى مطار نجران (شاهد) Advertisements ورد الان : إعلان عـــاجل لقوات الجيش "غنائم واسرى لقيادات كبيرة".. شاهد الاعلان عن عملية قاصمة في قلب العاصمة صنعاء ارعبت عبد الملك الحوثي واذهلت جميع الشعب اليمني واضافت حمادة تصوروا لو كان عملنا مسلسل غربة البن في عدن كيف بيقع لنا من سجن الى سجن وانتهى المسلسل.

يذكر أن سالي حمادة فنانه وممثلة من عدن وهي حفيدة الموسيقار اليمني احمد بن أحمد قاسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة ”غربة البن“ سالي حماده تهاجم الجنوبيين وتمتدح الحوثيين ..صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.