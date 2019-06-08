عدن: مكتب الصحة يوجه برفع جاهزية المستشفيات تحسبا لهطول امطار غزيرة عدن: يمن شباب نت السبت, 08 يونيو, 2019 - 04:48 مساءً وجه مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن اليوم السبت المستشفيات والمرافق الصحية برفع الجاهزية تحسبا لهطول امطار غزيرة بفعل المنخفض الجوي القادم من المحيط الهندي.



وقال نائب مدير عام المكتب الدكتور شكري عباد "ان التوجيه يقضي برفع جاهزية المرافق الصحية في جميع المديريات لاسيما اقسام الطوارئ خلال الـ 48 ساعة".



وشدد في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.



ودعا المواطنين للتعامل مع غرفة عمليات الصحة ومركز الطوارئ والاسعاف. كلمات مفتاحية :

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