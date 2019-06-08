شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عـــاجل لقوات الجيش "غنائم واسرى لقيادات كبيرة".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري ان قوات حفتر اعلانت عن تقدمها في نقاط جديدة بإتجاه كوبري السواني وتأمين كامل لكوبري المطار بعد الهجوم فالساعات الأولى من فجر اليوم، غنائم عديدة وأسرى من مقاتلي الوفاق وانه سوف يتم عرضهم بالساعات القادمة.

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