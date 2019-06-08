شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم يمني يخسر مليون ريال سعودي والسجن والترحيل .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسر مقيم يمني مليون ريال سعودي بالإضافة إلى السجن والترحيل بعد مخالفته النظام في السعودية ونقله حجاج لا يحملون تصاريح حج نظامية عن طريق التهريب في حج العام الماضي.

ونقلت عن مصدر مطلع ان المقيم اليمني، نجح مرتين في الوصول بمجموعين من الحجاج غير النظامين إلى مكة، وجنى مبالغ جيدة من ذلك. إلا أنه في المرة الثالثة كان ينقل بحافلة متوسطة الحجم 16 راكبا؛ فتم القبض عليه وتنفيذ العقوبات عليه، وهي الغرامة لـ 50 ألف ريال عن كل راكب (800 ألف ريال للمجموع)، بعد أن أقرّ لا شعوريا أنه نجح مرتين في نقل ركاب، مع مصادرة المركبة وهي حديثة الموديل لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال (لتصل الخسارة المادية إلى مليون ريال)، إلى جانب السجن 6 أشهر، والترحيل، والمنع من دخول المملكة بحسب المدة المحددة نظاما.

لأول مرة منذ الحصار.. حمد بن جاسم يؤكد دعم بلاده للمملكة و يوجه نصيحه لـ ” محمد بن سلمان ” بشأن الحرب في اليمن!

وفاة شقيق وشقيقة برلماني يمني في حادث مروع (تفاصيل)

لن تصدق ماذا حدث للفنان اليمني الشهير عمار العزكي؟

صدمت كل السعوديين بعد ان ظهرت بملابس فاضحة وخادشة للحياء : عارضة الأزياء السعودية مودل روز تدافع عن ملابسها الجريئة

هبوط جنوني للريال اليمني امام العملات الاجنبية وخبير اقتصادي يتوقع كارثة اقتصادية في حال تم تنفيذ هذا الامر الخطير

وأرسلت “الجوازات” اليوم رسالة قصيرة لعدد من مشتركي الجوال للشركات الثلاث العاملة في السعودية، تحذر من نقل الحجاج غير النظاميين، حيث حددت العقوبات أعلاه.