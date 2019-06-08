شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات جديدة وعاجله للمواطنين مما سيحدث خلال ال24 الساعه القادمة في اليمن والتي ستكون النهاية (شــاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت غرفه الارصاد والانذار المبكر بمحافظة حضرموت (شرق البلاد)، المواطنين والصيادين إلى تجنب ارتياد البحر أو السباحة خشية ارتفاع الامواج.

وذكرت الغرفة في نشرة لها - أن التوقعات تشير إلى توسع تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على طول سلسلة المرتفعات الساحلية وا?رياف واجزاء من سواحل محافظة حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى يرافقها هطول امطار رعدية متوسطة الى متفاوتة الغزارة.

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وقال سكان محليون إن أمطار غزيرة هطلت في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة تسببت في انقطاع كامل للكهرباء عن مدينة المكلا. وفي وقت سابق ألغى الفنان اليمني عمار العزكي حفلاً فنياً كان مقرراً أن يقيمه في مدينة المكلا، جراء الامطار الغزيرة. وشددت غرفة الارصاد على المواطنين بضرورة ا?بتعاد عن مجاري ا?ودية والسيول في حال اشتداد هطول ا?مطار او السيول المنقولة من ا?رياف الى المناطق السكنية في مناطق الساحل، وإبعاد المركبات والسيارات من المناطق المنخفضة في مجاري ا?ودية وممرات السيول والمنحدرات الجبلية كوضع احترازي.