شاهد لحظة إصابة الطائرة الأمريكية في سماء الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - طائرة بدون طيار

الخليج 365 – الحديدة

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت ، مشاهد استهداف مقاتلة أمريكية بدون طيار بصاروخ أرض جو في سماء مدينة الحديدة.

وثقت المشاهد لحظة إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة بدون طيار أمريكية نوع” MQ9 ” وإصابة الطائرة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها وإسقاطها على الفور.

ويوم أمس وزع الإعلام الحربي مشاهد لحطام الطائرة التجسسية الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية الخميس في الحديدة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء المدينة.

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وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة أمريكية MQ9 بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت خلال 2019م، من إسقاط مقاتلة أمريكية نوع MQ-1 في صنعاء بتاريخ 22-3-2019م، وأسقطت طائرة أخرى نوع Wing Loong في منطقة بني معاذ بمحافظة صعدة وذلك بتاريخ 19-4-2919م ، كما تمكنت الدفاعات الجوية من أسقاط مقاتلة أمريكية من نوع MQ-1 صنعاء بتاريخ 14-5-2019م.