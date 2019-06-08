خسائر كبيرة في حضرموت جراء الأمطار الغزيرة والارصاد تحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

شهدت محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية أمطاراً غزيرة ادت الى جرف مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية فضلا عن الحاق اضرار بالعديد من الممتلكات.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 20 سيارة جرفتها مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة المكلا، بعدما تأثرت مناطق ساحل حضرموت بالاضطراب المداري في بحر العرب وخليج عدن.

بدوها أهابت غرفة الإرصاد الجوي والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت بكافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والشعاب أثناء جريانها.

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وأصدرت الغرفة تنبيهات إلى المواطنين القاطنين بالمنازل القديمة والطينية والتي من الممكن أن يلحق بها الضرر إلى أخذ الحيطة والحذر وإخلائها عند كثافة هطول الأمطار.

وشملت التنبيهات الصيادين ومرتادي البحار من ركوب البحر، وكذلك مستخدمي مركبات الطرقات البرية من تدني مستوى الرؤية الأفقية خلال فترة نشاط الحالة المدارية.

كما أهابت الغرفة بالمواطنين بضرورة الاستعداد لأي طارئ من طوارئ الآثار المترتبة لهذه الحالة المدارية من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والتواصل مع غرف الطوارئ والعمليات بالمكلا ومديريات محافظة حضرموت.