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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع
كشفت مصادر اعلامية دولية عن الاسباب الحقيقية وراء استهداف المصلين بمسجد مثعد بمديرية الأزارق بالضالع أثناء صلاة الجمعة أمس، والذي ادى الى استشهاد 6 أشخاص وجرح آخرون .
ونقلت وكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، عن السياسي الجنوبي عبدالعزيز قاسم إن “عملية استهداف المصلين بمسجد الأزارق بالضالع تقف ورائها جماعات تابعة لحكومة هادي والتحالف”.
وأشار إلى أن “المسلحين الذين قاموا بتنفيذ العملية كانوا يرتدون الزي العسكري لحكومة المرتزقة، مؤكداً أن ابناء المنطقة صاموا يوم 30 رمضان مخالفين بذلك السعودية والامارات اللتان دفعت بجماعاتهما الى ارتكاب المذبحة بحق أبناء المنطقة.
وكانت ميليشيات تابعة للاحتلال الاماراتي قد داهمت قرية مثعد وفتحوا النار على المصلين بأحد المساجد وقتلوا 6 واصابوا 39 مواطنا .
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف اسباب المذبحة بحق المصلين في احد المساجد بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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