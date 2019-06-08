إعادة فتح طريق "تعز- عدن" بعد ساعات من إغلاقه بسبب تساقط الصخور

أعاد أهالي المنطقة وسائقو المركبات، اليوم الجمعة، فتح طريق هيجة العبد الشريان الوحيد جنوب محافظة تعز بعد نحو 24 ساعة من إغلاقه بسبب تساقط صخور إثر سيول الأمطار.



وأفاد مصدر محلي لـ" يمن شباب نت" بأن أهالي المنطقة بالتعاون مع سائقي المركبات تمكنوا اليوم من فتح طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز وعدن.



وحذر المصدر من تكرار انقطاع الطريق خصوصاً مع بدء موسم الأمطار.



وأدى التوقف المتكرر لعملية إصلاح طريق هيجة العبد إلى مضاعفة معاناة سائقو المركبات والشاحنات وكذلك المسافرين.



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