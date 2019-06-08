شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق وشقيقة برلماني يمني في حادث مروع (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم السبت، شقيق وشقيقة برلماني يمني في حادث مروري مروع بخط العبر الرابط بين مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وقالت مصادر خاصة، للمشهد اليمني، إن شقيق وشقيقة البرلماني اليمني، محمد ناصر الحزمي، قضيا في حادث مروري في خط العبر أثناء عودتهما من المملكة العربية السعودية الشقيقة. Advertisements ورد الان : إعلان عـــاجل لقوات الجيش "غنائم واسرى لقيادات كبيرة".. شاهد لن تصدق ماذا حدث للفنان اليمني الشهير عمار العزكي؟ صدمت كل السعوديين بعد ان ظهرت بملابس فاضحة وخادشة للحياء : عارضة الأزياء السعودية مودل روز تدافع عن ملابسها الجريئة هبوط جنوني للريال اليمني امام العملات الاجنبية وخبير اقتصادي يتوقع كارثة اقتصادية في حال تم تنفيذ هذا الامر الخطير

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