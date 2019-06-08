لن تصدق ماذا حدث للفنان اليمني الشهير عمار العزكي؟

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عدن - ياسمين التهامي - تقرر مساء امس إلغاء الحفلة التي كان مقررا ان يحييها النجم الشاب عمار العزكي بمدينة المكلا حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدن ساحل حضرموت.
وكان النجم عمار العزكي يستعد اليوم لإحياء احتفالات "عيدنا مكلانا"، على مسرح الستين كرنفال حضرموت عند الساعة الـ5 بعد العصر.
وشهدت مدينة المكلا فجر يوم امس، أمطارا رعدية صاحبتها صاعقة باتجاه ساحل المكلا، ولا تزال احتمالية هطول الإمطار كبيرة اليوم الجمعة.
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