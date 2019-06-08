شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ الحصار.. حمد بن جاسم يؤكد دعم بلاده للمملكة و يوجه نصيحه لـ ”محمد بن سلمان” بشأن الحرب في اليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، إن بلاده تدعم المملكة وتؤكد على أهمية استقرارها لصالح المنطقة موجهاً نصيحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال حمد بن جاسم “أعتقد أن علينا جميعا أن ندعم السعودية، أعتقد أن استقرار المملكة أمر مهم للمنطقة، لكن عليهم أن يعرفوا أيضا أنه يجب أن تكون لدى السعودية علاقة سلمية مع جيرانها، بما في ذلك قطر”.

وقال آل ثاني بأنه لا يعارض الدعم العلني الذي تقدمه الويلات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

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ووجه بن جاسم نصيحة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قائلا، “لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية للأفضل، لكن هذا لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في جنوب الجزيرة العربية”.

وأضاف: ” إنه بحاجة إلى وقف الحرب غير الضرورية في اليمن، ومحاولة إجراء نقاش مباشر مع الإيرانيين للمساعدة في حل المشكلة في سوريا”.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين الحوثيين وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية .

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية بمافي ذلك العاصمة صنعاء وكل مؤسسات الدولة فيها.