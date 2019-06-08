شكرا لقرائتكم خبر عن صــــــادم : الكشف رسميا عن سبب رمي جثة بن لادن في البحر .. وهذا ما طلبه الملك عبدالله من الملا عمر زعيم طالبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متابعات - كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، سبب إلقاء الأمريكان جثة زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن في البحر وعدم اعتقاله حيًا. وقال في مقابلة مع قناة “العربية” ردًا على سؤال حول سبب رمي جثة بن لادن في البحر بدلا من دفنه، إنه بحسب كلامهم (الأمريكيين) لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه فلو دفن في أرض معينة ربما أصبح محلاً للزيارة. Advertisements وفيما يخص سبب قتل الأمريكان بن لادن بدلا من اعتقاله، أضاف إنه ليس لديه أي تحليل لذلك، وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل السلاح وقتل لهذا السبب. وأشار الأمير تركي إلى أنه طلب من، الملا عمر، القائد الأعلى والزعيم الروحي الأسبق لحركة “طالبان” الأفغانية تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة عام 1998، وكان ذلك بناء على طلب من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إبان توليه ولاية العهد، إلا أنه رفض. وقتل بن لادن في مايو 2011 في إحدى ضواحي مدينة “أبوت آباد” الباكستانية، وذلك بعملية أجرتها القوات الخاصة الأمريكية، وبعد اختبارات الحمض النووي والتحقق من هويته حسب الرواية الأمريكية، تم إلقاء جثته في البحر في ظروف سرية

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