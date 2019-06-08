شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : قصف منزل في صنعاء .. وهذا ما يحدث منذ ساعات الصباح الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحلق في الأثناء في سماء العاصمة صنعاء مقاتلات التحالف العربي بشكل مكثف، منذ الساعات الأولى صباح اليوم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر محلية قولها بأن ذلك التحليق متزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي، شنتها صباح اليوم السبت، على أهداف ومواقع للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فقد استهدف الطيران بغارة جوية منزل قيد الإنشاء في منطقة رهم بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، كما قصف بغارتين مواقع للحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان.