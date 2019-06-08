شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: شرطي أمريكي يرفع الأذان في نيويورك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشرطي أمريكا وهو يرفع الأذان في أحد المساجد. وأوضح النشطاء أن الشرطي قام برفع الأذان في أخر أيام شهر رمضان من داخل مسجد بنيويورك. وأشاد المغردون بصوت الشرطي وتميزه في رفع الأذان. Advertisements

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