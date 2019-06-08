شكرا لقرائتكم خبر عن معياد يقطع الطريق على المزايدين ويبرئ العرادة ومأرب من التمرد .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ البنك المركزي حافظ معياد فجر اليوم إتمام عملية ربط فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، بالمركز الرئيسي بعدن.

جاء ذلك بعد ساعات من توضيح نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، وجرى تفسيره من قبل أطراف معادية للشرعية على أنه تمرد من قبل سلطات مأرب على الشرعية.

وقال "معياد"، في بيان مقتضب، إنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبإشراف مباشر من اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب، تمت عملية ربط فرع البنك بالمركز الرئيسي.

Advertisements

وأشاد محافظ البنك بدور محافظ مأرب، الذي قال إنه كان لجهوده دور كبير في إنجاح عملية الربط، مبينا أنه سيلي ذلك استكمال عملية ربط فرع المهرة بالمركز الرئيسي.

وأعرب "معياد" عن شكره لكل من تعاون لتجاوز الإشكالية التي حصلت، وجعلوا مصلحة الوطن ومعيشة 30 مليون نصب أعينهم، مؤكدا أن الجميع أثبت أن مصلحة اليمن هي الهدف الأول والأخير الذي نعمل عليه جميعاً.

وكان معياد انتقد ما أسماها الحملة المسعورة التي يشنها الحوثيون والتي انخرطت فيها قوى انزعجت من تحرك البنك الأخير الذي يهدف لربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بالمركز الرئيسي بعدن.

وهدد باستقالته في حال لم يتم الربط، قبل أن يؤكد لاحقا أنه جرى ربط فرع البنك بمأرب بالمركز الرئيسي بنجاح.