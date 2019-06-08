السعودية تباغت السعوديين والمغتربين برسوم جديدة وقرار صادم وغير متوقع..(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن أمانة محافظة جدة بدأت في تطبيق رسوم على استخدام دورات المياه في الواجهة البحرية، وذلك عبر بطاقات ممغنطة يدفع بموجبها مبلغ 10 ريالات للبطاقة الواحدة. Advertisements وأوضحت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن الأمانة وضعت جهازاً للبطاقات الممغنطة، يدفع من يريد استعمال دورات المياه من خلاله 10 ريالات، ويتاح له استخدام الحمامات أربع مرات بهذه البطاقة، أي بمعدل ريالين ونصف الريال للمرة والواحدة.

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