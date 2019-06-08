شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم ورد من الحدود اليمنية - السعودية... ابكى السعوديين وافرح عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الانباء السعودية أن جندياً قتل، الثلاثاء، في منطقة الحد الجنوبي على الحدود مع اليمن.

وأوضحت الوكالة أن الجندي حسن بن صالح بن علي الزهراني "استشهد (الثلاثاء) في الحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه".

ولم تكشف الوكالة ملابسات مقتل الجندي السعودي.

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وتشهد المنطقة الحدودية اليمنية السعودية معارك ضارية بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح ميلشيا الحوثي العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.