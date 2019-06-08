شكرا لقرائتكم خبر عن يمني مقيم في السعوديه ..ارتكب هذه المخالفه فكانت العقوبة غرامه مليون ريال سعودي والترحيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسر مقيم يمني مليون ريال سعودي بالإضافة إلى السجن والترحيل بعد مخالفته النظام في السعودية ونقله حجاح لا يحملون تصاريح حج نظامية عن طريق التهريب في حج العام الماضي.

ونقلت “عين اليوم” عن مصدر مطلع ان المقيم اليمني، نجح مرتين في الوصول بمجموعين من الحجاج غير النظامين إلى مكة، وجنى مبالغ جيدة من ذلك. إلا أنه في المرة الثالثة كان ينقل بحافلة متوسطة الحجم 16 راكبا؛ فتم القبض عليه وتنفيذ العقوبات عليه، وهي الغرامة لـ 50 ألف ريال عن كل راكب (800 ألف ريال للمجموع)، بعد أن أقرّ أنه نجح مرتين في نقل ركاب، مع مصادرة المركبة وهي حديثة الموديل لا تقل قيمتها عن 200 ألف ريال (لتصل الخسارة المادية إلى مليون ريال)، إلى جانب السجن 6 أشهر، والترحيل، والمنع من دخول المملكة بحسب المدة المحددة نظاما.

وأرسلت “الجوازات” اليوم رسالة قصيرة لعدد من مشتركي الجوال للشركات الثلاث العاملة في السعودية، تحذر من نقل الحجاج غير النظاميين، حيث حددت العقوبات أعلاه.



